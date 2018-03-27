В Японии появились «мобильные амфибийные силы» 

Структура Сил самообороны Японии претерпела ряд изменений. В частности было создано объединенное командование пятью армиями. Оно будет более эффективно координировать действия подразделений во время учений и осуществлять оборонительную функцию в случае внешней угрозы.
Кроме того, в стране появились «мобильные амфибийные силы», которые будут состоять из двух тысяч морпехов. Главной их задачей станет возврат отдаленных японских островов между Кюсю и Тайванем в случае их захвата возможным противником. Об этом пишет ТАСС.