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Аксаков: ТЦ должны в обязательном порядке страховаться от пожара
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Аксаков: ТЦ должны в обязательном порядке страховаться от пожара 

РИА Недвижимость 26 марта 2018
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Торговые центры из-за большого скопления людей должны в обязательном порядке страховаться от пожара, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибло 53 человека.
"Необходима страховка там, где потенциально большое скопление населения и возможны потенциальные какие-то последствия для тех, кто там находится. Страховка должна быть обязательной как для частных бизнесов, так и для государственных институтов, когда потенциально могут быть большие потери или ущерб нанесен жизни и здоровью граждан. Они должны страховаться", — сказал РИА Новости Аксаков, комментируя трагедию в Кемерово.
"Конечно, на первом месте должны быть вопросы безопасности. МЧС и другие надзорные органы должны следить за требованиями безопасности, но при этом должна быть страховка для такого рода помещений", — добавил он.
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