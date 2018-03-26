Аксаков: ТЦ должны в обязательном порядке страховаться от пожара

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибло 53 человека.

"Необходима страховка там, где потенциально большое скопление населения и возможны потенциальные какие-то последствия для тех, кто там находится. Страховка должна быть обязательной как для частных бизнесов, так и для государственных институтов, когда потенциально могут быть большие потери или ущерб нанесен жизни и здоровью граждан. Они должны страховаться", — сказал РИА Новости Аксаков, комментируя трагедию в Кемерово.