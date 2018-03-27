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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в столичной квартире на улице Талалихина
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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в столичной квартире на улице Талалихина 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Огнеборцы спасли четырех человек во время спецоперации в Москве.
Экстренному подразделению удалось потушить возгорание, произошедшее в одной из столичных квартир. 27 марта в дежурную часть сообщили о пожаре, развернувшемся по адресу: улица Талалихина, дом №2/1.
Загорелась квартира на шестом этаже.
— Площадь пожара, ликвидированного в 4:50, достигла 40 квадратных метров. Среди жильцов никто не пострадал, — говорится на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По данным ведомства, в 4:46 пожар локализован.
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