Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в столичной квартире на улице Талалихина

Огнеборцы спасли четырех человек во время спецоперации в Москве

Экстренному подразделению удалось потушить возгорание, произошедшее в одной из столичных квартир. 27 марта в дежурную часть сообщили о пожаре, развернувшемся по адресу: улица Талалихина, дом №2/1.

Загорелась квартира на шестом этаже.

— Площадь пожара, ликвидированного в 4:50, достигла 40 квадратных метров. Среди жильцов никто не пострадал, — говорится на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным ведомства, в 4:46 пожар локализован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ