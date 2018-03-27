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МЧС: пять человек спасены при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы
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Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово

МЧС: пять человек спасены при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В 03:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Талалихина, дом 2/1, корпус 4, где происходил пожар в одной из квартир, расположенной на 6-м этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 40 кв. м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что были спасены пять человек, двое из которых были переданы наряду скорой помощи для проверки.
Ранее в Подмосковье из-за пожара в реабилитационном центре эвакуировали детей.
Также Nation News передавало, что в Петрозаводске произошёл пожар в многоэтажном доме.
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