МЧС: пять человек спасены при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В 03:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Талалихина, дом 2/1, корпус 4, где происходил пожар в одной из квартир, расположенной на 6-м этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 40 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были спасены пять человек, двое из которых были переданы наряду скорой помощи для проверки.

Ранее в Подмосковье из-за пожара в реабилитационном центре эвакуировали детей.