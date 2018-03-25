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В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за пожара в торговом центре
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В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за пожара в торговом центре 

ТАСС 25 марта 2018
Фото: Мир24
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Кемеровской области из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам", — сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Пучков сообщил, что поисково-спасательная операция и тушение пожара в торговом центре продолжаются. «Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности», — отметил министр.
Он также поставил задачу оказать адресную и конкретную помощь всем пострадавшим и сформировать комплексные медицинские бригады.
Группировка по тушению пожара увеличивается, рассматривается возможность применения робототехнических комплексов.
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