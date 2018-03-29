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На Дальнем Востоке за сутки возникли семь новых пожаров
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Дальнем Востоке за сутки возникли семь новых пожаров 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Площадь лестных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла на 145 гектаров, возникло 7 новых очагов, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
Накануне сообщалось, что в округе действовало восемь очагов: пять в Республике Саха (Якутия) , три в Магаданской области. За предыдущие сутки площадь пожаров увеличилась на 35 гектаров.
"В минувшие сутки на территории ДФО действовало 12 лесных пожаров: 11 на территории Приморского края, в том числе 7 новых и 3 зарегистрированных в предшествующие дни, 1 на территории Еврейской автономной области", — говорится в сообщении.
За сутки площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 145 гектаров. Практически вся она пришлась на Приморский край — 130 гектаров. Удалось потушить 5 пожаров.
С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 24 лесных пожара на площади 889,5 гектаров.
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