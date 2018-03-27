У побережья Мексики нашли лодку с 300 кг кокаина на борту 

Береговая охрана Мексики обнаружила у побережья штата Кинтана-Роо крупную партию кокаина.
Министерство военно-морского флота страны сообщило, что наркотики были спрятаны на лодке, которая находилась в двух километрах от побережья, между населенными пунктами Паамуль и Пуэрто-Авентурас.
На борту плавсредства найдены 12 мешков с прямоугольными коробками внутри. Всего обнаружено 290 килограммов белого порошка. Людей в лодке не было. Нелегальный груз передан сотрудникам генеральной прокуратуры, сообщает ТАСС.