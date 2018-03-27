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У Командорских островов произошло второе за несколько часов землетрясение
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У Командорских островов произошло второе за несколько часов землетрясение 

РИА Новости 1 час назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар — РИА Новости. Второе за несколько часов землетрясение зафиксировали сейсмологи вблизи Командорских островов, его магнитуда составила 4,5, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Сейсмическое событие произошло во вторник днём по местному времени. Его эпицентр находился в Беринговом море между Командорскими островами Медный и Беринга на глубине 35 километров в 88 километрах восточнее села Никольское Алеутского района Камчатского края", — сказал представитель службы.
Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 11,0.
Ранее во вторник утром также вблизи Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8. По данным краевого главка МЧС, оба сейсмических события в населенных пунктах Камчатского края не ощущались. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
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