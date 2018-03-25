Из-за пожара в ТЦ в Кемеровской области ввели режим ЧС

Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара возглавил лично губернатор Кемеровской области Аман Тулеев , сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.

Между тем первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин сообщил журналистам, что родственники не могут связаться с 17 людьми, которые, предположительно, могут находиться в ТЦ «Зимняя вишня».

Он рассказал также, что в результате пожара пострадали 24 человека: шесть из них остаются в больницах, двое — в тяжелом состоянии, остальным назначено амбулаторное лечение. При пожаре погибли трое детей и женщина, напоминает "Интерфакс"

На тушении, по словам Дедюхина, в настоящее время работают 262 человека. В пострадавшем ТЦ обрушились перекрытия на площади около 30 квадратных метров.