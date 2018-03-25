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Из-за пожара в ТЦ в Кемеровской области ввели режим ЧС
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Из-за пожара в ТЦ в Кемеровской области ввели режим ЧС 

Вести.Ru 25 марта 2018
Фото: Вести.Ru
В Кемеровской области в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщивший об этом глава МЧС России Владимир Пучков дал федеральным органам исполнительной власти поручение организовать помощь и поддержку соответствующим службам. Об этом министр сообщил на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.
Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара возглавил лично губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.
Между тем первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин сообщил журналистам, что родственники не могут связаться с 17 людьми, которые, предположительно, могут находиться в ТЦ «Зимняя вишня».
Он рассказал также, что в результате пожара пострадали 24 человека: шесть из них остаются в больницах, двое — в тяжелом состоянии, остальным назначено амбулаторное лечение. При пожаре погибли трое детей и женщина, напоминает "Интерфакс".
На тушении, по словам Дедюхина, в настоящее время работают 262 человека. В пострадавшем ТЦ обрушились перекрытия на площади около 30 квадратных метров.
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