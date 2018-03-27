В Самарской области объявили штормовое предупреждение

Самарской области региональное МЧС объявило штормовое предупреждение, сообщает kp.ru . С 19:00 27 марта до 19:00 28 марта ожидается небольшой снег и дождь, местами слабая метель.

Ветер будет юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Также, как сообщает Ria56, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Оренбургской области . По данным регионального гидрометцентра, днём 28 марта будет усиление юго-западного ветра, местами порывы достигнут скорости 14-19 м/с.

В ГУ МЧС по региону советуют соблюдать меры личной безопасности во время усиления ветра.