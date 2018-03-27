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В Самарской области объявили штормовое предупреждение
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В Самарской области объявили штормовое предупреждение 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В Самарской области региональное МЧС объявило штормовое предупреждение, сообщает kp.ru. С 19:00 27 марта до 19:00 28 марта ожидается небольшой снег и дождь, местами слабая метель.
Ветер будет юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с.
Также, как сообщает Ria56, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Оренбургской области. По данным регионального гидрометцентра, днём 28 марта будет усиление юго-западного ветра, местами порывы достигнут скорости 14-19 м/с.
В ГУ МЧС по региону советуют соблюдать меры личной безопасности во время усиления ветра.
Ранее сообщалось, что водителей призвали быть внимательнее из-за снегопада в Москве.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 4 источника 
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