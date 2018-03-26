Многоквартирный дом загорелся в Ростове‐на‐Дону

В понедельник 26 марта в центре Ростова‐на‐Дону по улице Социалистическая в жилом многоквартирном доме № 128 произошел пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области.

Как следует из сообщения, информация о пожаре поступила на пульт МЧС в 19:47 по московскому времени. В 19:54 пожару был присвоен ранг 1 БИС. Уже в 20:18 Был объявлен ранг пожара № 2.

На данный момент пожар удалось локализовать на площади 150 квадратных метров. По данным МЧС пострадавших нет.

Из горящего здания было эвакуировано порядка 20 человек.

В тушении пожара задействованы 65 человек личного состава МЧС и 17 единиц техники.