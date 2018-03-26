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Многоквартирный дом загорелся в Ростове‐на‐Дону
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Многоквартирный дом загорелся в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
В понедельник 26 марта в центре Ростова‐на‐Дону по улице Социалистическая в жилом многоквартирном доме № 128 произошел пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области.
Как следует из сообщения, информация о пожаре поступила на пульт МЧС в 19:47 по московскому времени. В 19:54 пожару был присвоен ранг 1 БИС. Уже в 20:18 Был объявлен ранг пожара № 2.
На данный момент пожар удалось локализовать на площади 150 квадратных метров. По данным МЧС пострадавших нет.
Из горящего здания было эвакуировано порядка 20 человек.
В тушении пожара задействованы 65 человек личного состава МЧС и 17 единиц техники.
В воскресенье 25 марта случился пожар в городе Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня». Камера видеонаблюдения кемеровского ТЦ запечатлела начало пожара, в котором погибли 64 человека и пропали еще шестеро.
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