Детей из подмосковного социального центра после пожара разместили в школе

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Детей, эвакуированных после пожара из реабилитационного центра в Сергиево-Посадском районе, разместили в соседней школе, сообщили РИА Новости в центре.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что более 20 пациентов реабилитационного центра для несовершеннолетних эвакуировали в Сергиево-Посадском районе Московской области после возгорания на крыше здания.

"Детей разместили в 13 школу", — отметил собеседник агентства.

Он не уточнил, в течение какого времени они там останутся, добавив, что они, скорее всего, проведут там ночь.