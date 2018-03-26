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Детей из подмосковного социального центра после пожара разместили в школе
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Детей из подмосковного социального центра после пожара разместили в школе 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Детей, эвакуированных после пожара из реабилитационного центра в Сергиево-Посадском районе, разместили в соседней школе, сообщили РИА Новости в центре.
Ранее источник в экстренных службах сообщил, что более 20 пациентов реабилитационного центра для несовершеннолетних эвакуировали в Сергиево-Посадском районе Московской области после возгорания на крыше здания.
"Детей разместили в 13 школу", — отметил собеседник агентства.
Он не уточнил, в течение какого времени они там останутся, добавив, что они, скорее всего, проведут там ночь.
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