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Авиационные власти ОАЭ сообщили об опасном инциденте с истребителями Катара
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Авиационные власти ОАЭ сообщили об опасном инциденте с истребителями Катара 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
ДУБАЙ, 27 мар — РИА Новости. Управление гражданской авиации ОАЭ обнародовало детали опасного сближения катарских истребителей и зарегистрированного в ОАЭ пассажирского самолета, сообщает издание National.
Накануне управление заявило о том, что истребители Катара в очередной раз приблизились к пассажирскому самолету из ОАЭ, из-за чего пилоту пришлось изменить курс.
Управление уточнило, что истребители приблизились к самолету на 214 метров, создав риск для пассажиров. В связи с этим самолету пришлось подняться с высоты 9,8 километра до 10,7 километра.
"Это создает риск для передвижения международной гражданской авиации", — сказал представитель управления Исмаил аль-Белуши.
Самолет Airbus 320 осуществлял рейс в Европу. Инцидент, по данным эмиратской стороны, произошел в понедельник в 33 километрах от побережья Катара и длился не более трех минут.
Кроме того, по утверждению управления, также в понедельник катарское воздушное судно приблизилось к зарегистрированному в ОАЭ вертолёту. По словам аль-Белуши, детали инцидента будут позже представлены властями Бахрейна.
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