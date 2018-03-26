Ещё
Военный самолет «дружественной» Великобритании разведал границы России в Ленинградской и Псковской областях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный самолет «дружественной» Великобритании разведал границы России в Ленинградской и Псковской областях 

Интересант 1 час назад
Способный вести разведку на большую глубину территории самолет британских ВВС RC-135W сегодня несколько часов «болтался» в воздушном пространстве у границ России близ побережья Балтийского моря, сообщают авиационные сайты натовских стран.
Самолет с позывным RRR7226 и бортовым номером ZZ665 отправился в путь с авиабазы Уоддингтон в Великобритании. Разведчик курсировал вдоль границ Псковской и Ленинградской, действуя со стороны Эстонии, а затем полетал у северной границы Калининградской области, сообщает «Интерфакс».
Наверное, над «туманным Альбионом» была плохая видимость, поэтому британский борт и разведывал не свои границы, а наши.
Интересант: последние новости
В кемеровском торговом центре, где продолжается пожар, обрушилось 1200 квадратных метров кровли, погибли пять человек В кинозале кемеровского торгового центра при пожаре погибли четверо детей Торговый центр в Кемерово все еще горит, в городе введен режим чрезвычайной ситуации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России анонсировали «ответ каждому»305
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ281
США закрывают консульство РФ по неожиданной причине72
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня12
В Грозном горит многоэтажный дом117
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение