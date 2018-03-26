Военный самолет «дружественной» Великобритании разведал границы России в Ленинградской и Псковской областях

Способный вести разведку на большую глубину территории самолет британских ВВС RC-135W сегодня несколько часов «болтался» в воздушном пространстве у границ России близ побережья Балтийского моря, сообщают авиационные сайты натовских стран.

Самолет с позывным RRR7226 и бортовым номером ZZ665 отправился в путь с авиабазы Уоддингтон в Великобритании . Разведчик курсировал вдоль границ Псковской и Ленинградской, действуя со стороны Эстонии , а затем полетал у северной границы Калининградской области , сообщает «Интерфакс»

Наверное, над «туманным Альбионом» была плохая видимость, поэтому британский борт и разведывал не свои границы, а наши.