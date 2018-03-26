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Представительство ЕС в России соболезнует в связи с пожаром в ТЦ в Кемерово
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Представительство ЕС в России соболезнует в связи с пожаром в ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Представительство Европейского союза в России выразило соболезнования в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, жертвами которого стали десятки человек.
"Представительство ЕС в России скорбит по погибшим в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем полного выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении постпредства в социальной сети Twitter.
Представительство ЕС в России скорбит по погибшим в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в #Кемерово. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем полного выздоровления всем пострадавшим.
— Евросоюз (@EUinRussia) 26 марта 2018 г.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор, на данный момент подтверждена гибель 53 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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