Представительство ЕС в России соболезнует в связи с пожаром в ТЦ в Кемерово

"Представительство ЕС в России скорбит по погибшим в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем полного выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении постпредства в социальной сети Twitter.

Представительство ЕС в России скорбит по погибшим в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в #Кемерово. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем полного выздоровления всем пострадавшим.

— Евросоюз (@EUinRussia) 26 марта 2018 г.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор, на данный момент подтверждена гибель 53 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>