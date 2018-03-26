Еще четыре тела извлекли спасатели из-под завалов сгоревшего торгово-развлекательного центра в Кемерове. Таким образом, обнаружены уже 60 жертв. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. По его словам, спасатели ведут поиск еще четырех погибших. Как заявили в МЧС, работы на месте трагедии будут продолжаться всю ночь. К этой минуте опознаны 23 погибших. Для идентификации жертв может понадобиться генетическая экспертиза. Рассматриваются все варианты причин пожара за исключением теракта, заявил глава МЧС Владимир Пучков.