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В Ленобласти проверят места массового скопления людей из-за трагедии в Кемерово
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В Ленобласти проверят места массового скопления людей из-за трагедии в Кемерово 

Ivyborg.ru 8 часов назад
Фото: АиФ Ростов
В Ленинградской области дополнительно проверят противопожарную безопасность объектов массового скопления людей, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, которая определит адреса первоочередных проверок.
Районным администрациям глава региона также рекомендовал незамедлительно повысить внимание к пожарной безопасности общественных зданий, проверить их техническую оснащенность средствами и системами пожаротушения, организовать учения по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ранее Александр Дрозденко направил правительственную телеграмму в адрес губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре Кемерово, а также выразил готовность оказать жителям Кемерово необходимую помощь в преодолении последствий пожара, лечении и реабилитации пострадавших.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Из торгового центра были эвакуированы более ста посетителей и сотрудников комплекса. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи кв. м. В здании рухнула крыша и перекрытия между этажами.
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 Ещё 15 источников 
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