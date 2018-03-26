В Ленобласти проверят места массового скопления людей из-за трагедии в Кемерово

Ленинградской области дополнительно проверят противопожарную безопасность объектов массового скопления людей, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко . В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, которая определит адреса первоочередных проверок.

Районным администрациям глава региона также рекомендовал незамедлительно повысить внимание к пожарной безопасности общественных зданий, проверить их техническую оснащенность средствами и системами пожаротушения, организовать учения по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее Александр Дрозденко направил правительственную телеграмму в адрес губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре Кемерово , а также выразил готовность оказать жителям Кемерово необходимую помощь в преодолении последствий пожара, лечении и реабилитации пострадавших.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Из торгового центра были эвакуированы более ста посетителей и сотрудников комплекса. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи кв. м. В здании рухнула крыша и перекрытия между этажами.