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В Ленинградской области проверят противопожарную безопасность общественных мест
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В Ленинградской области проверят противопожарную безопасность общественных мест 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишет пресс-служба облправительства, вскоре будет сформирована рабочая группа, которая определит места для первоочередной проверки.
Дрозденко посоветовал муниципалитетам заняться подобными проверками и повысить внимание к противопожарной безопасности. Ранее глава региона отправил телеграмму с соболезнованиями губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с трагедией в ТЦ Кемерово. Он отметил, что готов оказать любую помощь региону.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что накануне произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
Фото: lenobl.ru
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