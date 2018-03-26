В Ленинградской области проверят противопожарную безопасность общественных мест

Как пишет пресс-служба облправительства, вскоре будет сформирована рабочая группа, которая определит места для первоочередной проверки.

Дрозденко посоветовал муниципалитетам заняться подобными проверками и повысить внимание к противопожарной безопасности. Ранее глава региона отправил телеграмму с соболезнованиями губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с трагедией в ТЦ Кемерово . Он отметил, что готов оказать любую помощь региону.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что накануне произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Фото: lenobl.ru