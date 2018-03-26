Похороны погибших при пожаре в Кемерово проведут за счет областного бюджета

"Все затраты по похоронам погибших — они будут полностью проведены за счет областных средств", — сказал он. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>