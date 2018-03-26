Власти Хакасии распорядились проверить все места массового скопления людей после пожара в ТЦ Кемерова

В связи с трагедией в Кемерове глава Хакасии поставил задачу провести в регионе дополнительные проверки подведомственных

социально-значимых

объектов с круглосуточным и массовым пребыванием людей

— правительство республики.

Задача поставлена перед руководителями республиканских структур, органами местного самоуправления и профильными службами. Проверки организуют в детских садах, школах, больницах, пансионатах, интернатах, больницах,

торгово-развлекательных

центрах и других местах.

Вячеславу Шпорту. Виктор Зимин также направил телеграмму с соболезнованиями в адрес семьей погибших губернатору Кемеровской области

По данным СМИ, на месте пожара в торгово-развлекательном

центре Кемерова нашли новые тела. Погибшие находились в одном из залов кинотеатра.

Работы в «Зимней вишне» осложняют сильная загазованность и высокая температура на отдельных участках здания. Возгорание ликвидируют уже 14 часов.