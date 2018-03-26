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Власти Хакасии распорядились проверить все места массового скопления людей после пожара в ТЦ Кемерова
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Власти Хакасии распорядились проверить все места массового скопления людей после пожара в ТЦ Кемерова 

360tv.ru 12 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Хакасии пройдут проверки во всех местах массового пребывания людей. Такое распоряжение после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» отдал глава республики Виктор Зимин, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.
В связи с трагедией в Кемерове глава Хакасии поставил задачу провести в регионе дополнительные проверки подведомственных
социально-значимых
объектов с круглосуточным и массовым пребыванием людей
— правительство республики.
Задача поставлена перед руководителями республиканских структур, органами местного самоуправления и профильными службами. Проверки организуют в детских садах, школах, больницах, пансионатах, интернатах, больницах,
торгово-развлекательных
центрах и других местах.
Виктор Зимин также направил телеграмму с соболезнованиями в адрес семьей погибших губернатору Кемеровской области Вячеславу Шпорту.
По данным СМИ, на месте пожара в  торгово-развлекательном
центре Кемерова нашли новые тела. Погибшие находились в одном из залов кинотеатра.
Работы в «Зимней вишне» осложняют сильная загазованность и высокая температура на отдельных участках здания. Возгорание ликвидируют уже 14 часов.
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 Ещё 16 источников 
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