В Сети появились первые кадры, сделанные внутри сгоревшего торгового центра в Кемерово

Кемерово , 26 марта. В Сети появились фотографии, сделанные внутри сгоревшего торгового центра в Кемерово. Кадры были выложены в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

На них можно увидеть обугленные стены. Также на кадрах видны рухнувшие потолки и разбитые стекла. На кадрах показан один из залов кинотеатра, где остались только металлические конструкции от кресел.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, среди жертв много детей. Более 40 человек обратились за медицинской помощью.

Причина пожара пока не установлена, очаг возгорания неизвестен. Ранее сообщалось, что для опознания тел потребуется генетическая экспертиза.

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