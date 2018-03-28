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Паводок захватывает новые территории Восточного Казахстана
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Паводок захватывает новые территории Восточного Казахстана 

Мир24 39 минут назад
Восточный Казахстан накрыло паводковыми водами: за первый месяц весны оказались затопленными три города и 11 районов, передает телеканал «МИР 24»
Сотни домов остаются под водой. Глава области попросил выделить для борьбы с паводком дополнительные средства, включая технику.
Накануне в Восточном Казахстане из-за паводка был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В регионе резко потеплело, начал таять снег, ранний ледоход вызвал на реках заторы, они выходят из берегов. Из прибрежных сел эвакуированы сотни жителей.
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