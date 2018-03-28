Паводок захватывает новые территории Восточного Казахстана

Восточный Казахстан накрыло паводковыми водами: за первый месяц весны оказались затопленными три города и 11 районов, передает телеканал «МИР 24»

Сотни домов остаются под водой. Глава области попросил выделить для борьбы с паводком дополнительные средства, включая технику.

Накануне в Восточном Казахстане из-за паводка был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В регионе резко потеплело, начал таять снег, ранний ледоход вызвал на реках заторы, они выходят из берегов. Из прибрежных сел эвакуированы сотни жителей.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM