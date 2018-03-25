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Глава МЧС вылетел к месту пожара в Кемерово
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Глава МЧС вылетел к месту пожара в Кемерово 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава МЧС Владимир Пучков вылетел в Кемерово для координации работ по ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы министерства.
"Министр вылетел в Кемерово вместе с отрядом «Центроспас» на самолете Ил-76", — сказал он.
Ранее президент Владимир Путин поручил Пучкову незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств.
Пять человек погибли, 30 госпитализированы в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
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