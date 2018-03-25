Глава МЧС вылетел к месту пожара в Кемерово

"Министр вылетел в Кемерово вместе с отрядом «Центроспас» на самолете Ил-76", — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин поручил Пучкову незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств.

Пять человек погибли, 30 госпитализированы в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.