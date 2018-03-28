Самолёт «Саратовских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Самары

Самолёт Як-42 компании «Саратовские авиалинии» совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Самолёт авиакомпании „Саратовские авиалинии“, выполняющий рейс 6В — 9585 Оренбург Сургут совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары . На борту воздушного судна сработала предупреждающая сигнализация правого двигателя», — говорится в сообщении.

По данным kp.ru, самолёт приземлился в районе 10:38, посадка прошла без осложнений.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что вылет самолёта «Саратовских авиалиний» отменили из-за сработавшей при разбеге сигнализации.