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Самолёт «Саратовских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Самары
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Самолёт «Саратовских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Самары 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Самолёт Як-42 компании «Саратовские авиалинии» совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Самолёт авиакомпании „Саратовские авиалинии“, выполняющий рейс 6В — 9585 Оренбург — Сургут совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары. На борту воздушного судна сработала предупреждающая сигнализация правого двигателя», — говорится в сообщении.
По данным kp.ru, самолёт приземлился в районе 10:38, посадка прошла без осложнений.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что вылет самолёта «Саратовских авиалиний» отменили из-за сработавшей при разбеге сигнализации.
20 марта Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полёты.
11 февраля Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Московской области вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. В результате катастрофы погиб 71 человек.
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