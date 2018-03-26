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Под льдами Антарктиды найдено более 100 вулканов. Что будет если они проснутся
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Под льдами Антарктиды найдено более 100 вулканов. Что будет если они проснутся 

Don't Panic 30 минут назад
Фото: Don't Panic
Ледяной континент уже давно известен несколькими вулканами. Однако буквально недавно были открыты еще более 100 новых вулканов, которые расположены прямо под ледяным панцирем Антарктиды. По словам ученым, потенциально это самая настоящая климатическая бомба.
Опасность представляют собой огромные вулканы, расположенные неподалеку от так называемых ледяных потоков. Извержение даже одного из них может привести к серьезным последствиям — дестабилизация ледяных покровов Антарктики грозит очень быстрым повышением уровня Мирового океана.
Ледяные потоки это своеобразные реки льда, по которым большая часть покрова Антарктиды попадает в океан и поэтому колебания их скорости влияет на уровень моря. А на скорость как раз и могут повлиять многочисленные вулканические извержения, которые дестабилизируют еще и подледниковые вулканы.
Пробуждение подледных вулканов грозит катастрофой. Поднимающаяся раскаленная лава расплавляет лед, из-за чего формируются гигантские озера. Магма проламывает ледник и образовавшиеся потоки воды находят выход к морю.
Эти потоки воды превратят Западный Антарктический ледяной щит в подобие снежной горки. Представьте себе кубик льда на гладкой поверхности: талая вода будет выступать смазкой, благодаря которой в океан соскользнут и залежи, расположенные на очень большой высоте.
Сейсмологи считают, что ледяной покров ранее сдерживал вулканическую активность, но глобальное потепление снизило давление на опасные горные пики. Сегодня самые активные вулканы находятся именно там, где раньше лежали вековые льды, на территории Исландии и Аляски.
Льды растаяли — вулканы проснулись. Если что-то подобное произойдет в Антарктиде и она лишится ледяной брони, активизируется рекордное количество вулканов. Приведет ли это к Великому потопу? Вполне вероятно.
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