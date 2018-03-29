В крупнейшем универмаге Петербурга произошёл пожар

В здании исторического торгового комплекса «Дом ленинградской торговли» произошёл пожар. Об этом сообщает Пятый канал. Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже, существовала угроза распространения огня. В настоящее время пожар потушен.

Как сообщает «Фонтанка», в результате инцидента из здания эвакуировали 60 человек.

Ранее в Краснодаре из детской больницы эвакуировали более 130 человек из-за пожара.