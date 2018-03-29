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В крупнейшем универмаге Петербурга произошёл пожар
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В крупнейшем универмаге Петербурга произошёл пожар 

RT на русском 1 час назад
В здании исторического торгового комплекса «Дом ленинградской торговли» произошёл пожар. Об этом сообщает Пятый канал. Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже, существовала угроза распространения огня. В настоящее время пожар потушен.
Как сообщает «Фонтанка», в результате инцидента из здания эвакуировали 60 человек.
Ранее в Краснодаре из детской больницы эвакуировали более 130 человек из-за пожара.
Также Nation News передавало, что в Петрозаводске произошёл пожар в многоэтажном доме.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 15 источников 
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