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При пожаре в кемеровском ТЦ погибли не менее восьми детей
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При пожаре в кемеровском ТЦ погибли не менее восьми детей 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ, ПО ДАННЫМ НА 15:00 МСК, ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК ИЗ 17 ОПОЗНАННЫХ ЖЕРТВ ПОЖАРА В ТЦ В КЕМЕРОВО — КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
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