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При пожаре в кемеровском ТЦ погибли не менее восьми детей
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При пожаре в кемеровском ТЦ погибли не менее восьми детей
РИА Новости
44 минуты назад
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РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ, ПО ДАННЫМ НА 15:00 МСК, ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК ИЗ 17 ОПОЗНАННЫХ ЖЕРТВ ПОЖАРА В ТЦ В
КЕМЕРОВО
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