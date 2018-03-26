Во время пожара в кемеровском ТЦ обрушились помещения двух кинотеатров

РИА НОВОСТИ . ПОМЕЩЕНИЯ ДВУХ КИНОТЕАТРОВ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА В ТЦ В КЕМЕРОВО ОБРУШИЛИСЬ — МЧС За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>