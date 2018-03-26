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Супермаркет «Красное и белое» сгорел в Башкирии
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Супермаркет «Красное и белое» сгорел в Башкирии
АиФ-Уфа
1 час назад
Фото:
АиФ-Уфа
Комментарии
Как передаёт пресс-служба
МЧС
республики, о возгорании одноэтажного кирпичного здания на улице Графтио в посёлке Павловка Нуримановского района сообщили в 13:12.
35 человек тушили пожар почти два часа. Пострадавших в происшествии нет.
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