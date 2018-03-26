Супермаркет «Красное и белое» сгорел в Башкирии

Как передаёт пресс-служба МЧС республики, о возгорании одноэтажного кирпичного здания на улице Графтио в посёлке Павловка Нуримановского района сообщили в 13:12.

35 человек тушили пожар почти два часа. Пострадавших в происшествии нет.