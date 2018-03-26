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Траур по погибшим при пожаре в Кемерово объявят в ближайшие дни
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Траур по погибшим при пожаре в Кемерово объявят в ближайшие дни 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что траур по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» будет объявлен в ближайшие дни.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.
"Будет объявлен траур по тем людям, которые погибли. По дате мы тоже скажем когда, потому что сейчас мы все-таки надеемся, что… нам удастся кого-нибудь еще спасти, и на это нацелена вся работа", — сказал Чернов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что траур будет объявлен в ближайшие дни.
По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице «Россия» в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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