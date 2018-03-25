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«Вскоре вынесли его тело — и он был мертв»: посетительница ТЦ в Кемерове рассказала, как потеряла друга в пожаре
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«Вскоре вынесли его тело — и он был мертв»: посетительница ТЦ в Кемерове рассказала, как потеряла друга в пожаре 

360tv.ru 22 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пострадавшая при пожаре в торговом центре в Кемерове рассказала «360» о гибели своего друга. Они вместе пришли в кинотеатр, и незадолго до пожара он вышел из зала.
Я с молодым человеком была в кинотеатре. Он ушел из зала поговорить по телефону. И тут начался пожар. Я его не нашла и выбежала со всеми, потому что справа от меня было пламя. Так мы больше и не встретились. А вскоре вынесли его тело — и он был мертв
— пострадавшая.
По последним данным, при пожаре в ТЦ погибли пять человек, включая одного ребенка. Пострадали еще 32 человека, а несколько пропали без вести. При пожаре обрушилась кровля на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.
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