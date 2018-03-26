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Места массового скопления людей проверят на Дону из-за пожара в Кемерово
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Места массового скопления людей проверят на Дону из-за пожара в Кемерово 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Проверки в местах массового скопления людей пройдут в Ростовской области в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Согласно информации из официальных источников, организовать повсеместные проверки пожарной безопасности в кинотеатрах, торговых центрах и других местах массового скопления людей поручил глава региона Василий Голубев.
По информации регионального управления МЧС, надзорно-профилактические рейды в торгово-развлекательных комплексах региона уже начались.
Проводятся дополнительные инструктажи с персоналом ТЦ, тренировки по эвакуации, проверяются источники наружного противопожарного водоснабжения, системы противопожарной защиты.
Напомним, в результате пожара в кемеровском ТЦ погибли свыше 50 человек. Ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования семьям погибших.
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