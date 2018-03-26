Россия сняла запрет на поставку рыбы с Фукусимы

Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию рыбной и другой морепродукции из ряда японских провинций, в том числе Фукусимы, где в 2011 году произошла авария на АЭС. Об этом говорится в документах ведомства.

С 23 марта временные ограничения сняты на поставки из японских префектур Иватэ, Мияги, Ямагата, Ниигата, Ибараки и Тиба . Данное решение было принято с учетом результатов отчетов миссии МАГАТЭ и результатов мониторинга радиоактивных веществ в окружающей среде и продукции животного происхождения на территории Японии

Впрочем, без контроля продукция из Японии не окажется. В дополнение к действующему ветеринарному сертификату продукция из района Фукусимы должна будет сопровождаться приложением, заверенным подписью и печатью ветеринарного врача о месте происхождения и результатах исследования партии на наличие радионуклидов — цезия-137, цезия-134 и стронция-90. Кроме того, после прибытия продукции на территорию России будет проводиться проба на радиологические показатели.

Напомним, что поставки рыбы и морепродуктов в Россию из Японии были остановлены в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима — 1».