Уровень Урала в Оренбурге остался прежним

Сотрудники МЧС продолжают замерять уровень воды в реках Оренбуржья. По последним данным, за сутки сильнее всего прибавила река Сакмара — там зафиксировано увеличение на шесть сантиметров.

Еще по три сантиметра прибавила река в районе Татарской Каргалы, достигнув 215 сантиметров.

Незначительно поднялся Урал, но только в Илеке. Уровень воды стал выше на один сантиметр. В областном центре, а также в Орске уровень реки остался на той же отметки.

Отметим, пока что почти на всех реках региона сохраняется полный или частичный ледостав.