Ещё
Уровень Урала в Оренбурге остался прежним
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень Урала в Оренбурге остался прежним 

ProOren 2 часа назад
Сотрудники МЧС продолжают замерять уровень воды в реках Оренбуржья. По последним данным, за сутки сильнее всего прибавила река Сакмара — там зафиксировано увеличение на шесть сантиметров.
Еще по три сантиметра прибавила река в районе Татарской Каргалы, достигнув 215 сантиметров.
Незначительно поднялся Урал, но только в Илеке. Уровень воды стал выше на один сантиметр. В областном центре, а также в Орске уровень реки остался на той же отметки.
Отметим, пока что почти на всех реках региона сохраняется полный или частичный ледостав.
ProOren: последние новости
В Соль-Илецке ВАЗ столкнулся с грузовиком Land Cruiser и большегруз столкнулись в Тоцком районе На трассе Оренбург – Орск Ssang Yong слетел в кювет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно175
Польша высылает российских дипломатов397
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди113
США высылают российских дипломатов89
Тест: Как спастись при пожаре21
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение