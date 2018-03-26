Автобус с 36 пассажирами слетел в кювет на Алтае, есть пострадавшие

Авторадио: последние новости

В ряде регионов пройдут проверки торговых центров после трагедии в Кемерове

При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли пять человек

Трехдневный траур объявлен со вторника в Кемеровской области после трагедии в ТЦ - власти