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Автобус с 36 пассажирами слетел в кювет на Алтае, есть пострадавшие
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Автобус с 36 пассажирами слетел в кювет на Алтае, есть пострадавшие 

Авторадио 42 минуты назад
Серьезная авария с пассажирским транспортом в Алтайском крае. На 40-м километре автодороги «Бийск — Мартыново — Ельцовка» перевернулся автобус с людьми. В салоне находились 36 человек, сколько пассажиров пострадало, сейчас устанавливается. Автобус следовал из Белокурихи в кемеровский Новокузнецк. На месте аварии сейчас работают полиция и врачи. Как сообщалось ранее, в Алтайском крае сегодня объявили штормовое предупреждение из-за обильных осадков, сильного ветра и гололедицы. В регионе начинается паводок.
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