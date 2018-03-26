Автобус с 36 пассажирами слетел в кювет на Алтае, есть пострадавшие 

Серьезная авария с пассажирским транспортом в Алтайском крае. На 40-м километре автодороги «Бийск — Мартыново — Ельцовка» перевернулся автобус с людьми. В салоне находились 36 человек, сколько пассажиров пострадало, сейчас устанавливается. Автобус следовал из Белокурихи в кемеровский Новокузнецк. На месте аварии сейчас работают полиция и врачи. Как сообщалось ранее, в Алтайском крае сегодня объявили штормовое предупреждение из-за обильных осадков, сильного ветра и гололедицы. В регионе начинается паводок.