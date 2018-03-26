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На Алтае автобус с 36 пассажирами слетел в кювет
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На Алтае автобус с 36 пассажирами слетел в кювет 

РИА Новости 45 минут назад
БАРНАУЛ, 26 мар — РИА Новости. Автобус, следовавший из Белокурихи в кемеровский Новокузнецк, перевернулся на Алтае, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУМВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, авария произошла около 16.00 (12.00 мск) на 40-м километре автодороги "Бийск — Мартыново — Ельцовка" в Целинном районе.
"Предварительно установлено, что водитель, управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Белокуриха — Новокузнецк», не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В транспортном средстве находилось 36 пассажиров. В результате ДТП имеются пострадавшие. В настоящее время с ними работают сотрудники скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Инспекторы ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за обильных осадков, сильного ветра и гололеда. Прогнозируется вскрытие нескольких рек и локальные подтопления в низинах из-за талых вод.
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