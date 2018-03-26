В Кемерове проверят на безопасность места с массовым пребыванием детей

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын прокомментировал в беседе с RT пожар в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 53 человека, среди которых есть дети. «Выводы обязательно будут сделаны. В ближайшее время проведём осмотр подобных учреждений с массовым пребыванием детей на предмет безопасности, естественно. Что касается законодательных изменений и, возможно, каких-то организационных моментов, я думаю, будут проведены соответствующие консультации и будут приняты решения. Пока выводы делать ещё рано. Сейчас идёт поисково-спасательная операция, но будут анализироваться все обстоятельства: почему не работала сигнализация, не было организовано пожаротушение. Раз произошла эта трагедия, здесь явно имела место преступная халатность. Надо выяснить конкретно, почему детей не вывели вовремя, почему так отвратительно прошла эвакуация», — отметил Кислицын. По последним данным, жертвами пожара в кемеровском торговом центре стали 53 человека. Без вести пропавшими числятся 11 человек. Пожар в четырёхэтажном ТЦ в Кемерове произошёл в воскресенье, 25 марта.