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Семьи погибших в ТЦ в Кемерово получат по 1 млн руб.
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Семьи погибших в ТЦ в Кемерово получат по 1 млн руб. 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». По решению главы Кемеровской области Амана Тулеева семьи погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» получат по 1 млн руб. за каждого погибшего. Об этом было объявлено на брифинге с участием главы МЧС Владимира Пучкова, губернатора Амана Тулеева.
Кроме того, будут предметно рассмотрены меры поддержки, в которых нуждаются семьи, потерявшие родных. Губернатор подчеркнул, что пострадавшим, находящимся в больницах, оказывается вся необходимая врачебная помощь, медикаменты все есть в наличии. Размер помощи также будет определен адресно. В Кемеровской области введён режим ЧС из-за пожара в торговом центре.
По состоянию на 6:00 мск 26 марта по заявлениям родственников как пропавшие без вести определены 64 человека. Подтверждена гибель 37 человек, личности которых устанавливаются.
Десять человек остаются в стационарах медицинских организаций Кемерова, в том числе двое детей. Один ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии и один взрослый в тяжелом состоянии с положительной динамикой, восемь взрослых в состоянии средней тяжести. 34 человека после осмотра и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.
Вечером 25 марта было объявлено о ликвидации пожара. Звеньями газодымозащитной службы проводится проверка помещений на наличие людей, работа по обнаружению и ликвидации скрытых очагов горения, а также обследование здания на предмет устойчивости межэтажных покрытий строительных конструкций.
Температура пожара привела к провисанию межэтажных перекрытий и часть каркаса зданий деформировалась. Поэтому работы по обследованию зданий проводятся в особо сложных условиях. На месте ЧС определены три участка проведения работ, к выполнению которых привлечены 154 человека и 37 единиц техники. Работы проводятся в круглосуточном режиме.
В настоящее время выполнены все подготовительные работы к проведению отгрузки и вывоза строительного мусора и конструкций с места аварийно-спасательных работ при обследовании здания.
В целях организации проезда автотранспорта на близлежащих улицах силами ГИБДД организовано движение автомобилей. Родственники граждан, чья судьба остается неизвестной, размещены в школе № 7. Организовано их питание и медицинское обеспечение. С ними работают 44 психолога, которые организовали взаимодействие с каждой пострадавшей семьей.
Всего для ликвидации ЧС привлечена группировка сил и средств в составе 663 человек и 124 единиц техники. Ожидается прибытие аэромобильной группировки Томской и Новосибирской областей, а также пожарно-спасательных гарнизонов Кемеровской области. В резерве находятся 669 человек и 58 единиц техники, в том числе от МЧС России более 660 человек и 50 единиц техники.
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