Ещё
Под колесами КамАЗа недалеко от Саратова погибли люди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под колесами КамАЗа недалеко от Саратова погибли люди 

Новости Саратова 56 минут назад
Фото: Новости Саратова
Смертельное ДТП произошло на 223-м километре трассы Энгельс-Ершов-Озинки Дергачевского района.
Жертвами столкновения с ехавшим по автобану грузовиком стали 2 человека.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от населенного пункта Росляевка.
Судя по всему, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2110 водитель выехал на полосу встречного движения. Здесь он не рассчитал скорость и безопасное расстояние, из-за чего врезался в ехавший навстречу КамАЗ.
Результатом происшествия стало то, что 26-летний водитель «десятки» и его 27-летний пассажир погибли от полученных травм на месте ДТП.
Дорожные полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливается степень вины каждого из участников случившегося.
Новости Саратова: последние новости
Ространснадзор запретил «Саратовским авиалиниям» осуществлять перелеты На саратовском острове нашли труп МЧС предупреждает: Саратов накроет метель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов174
Умер Сергей Мавроди199
Украина задержала российское судно158
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия343
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП215
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
01:03
Песков отреагировал на слухи о запрете «плохих новостей»
Политика
России нужно перестать оправдываться
Политика Статьи
01:49
Почему они нас ненавидят
Политика Статьи
04:54
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
Происшествия
00:36
Опубликовано видео начала пожара в Кемерово
Происшествия
03:37
Душегубкой может стать любой российский ТРЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение