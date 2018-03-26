Под колесами КамАЗа недалеко от Саратова погибли люди

Смертельное ДТП произошло на 223-м километре трассы Энгельс-Ершов-Озинки Дергачевского района.

Жертвами столкновения с ехавшим по автобану грузовиком стали 2 человека.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального ГИБДД , дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от населенного пункта Росляевка.

Судя по всему, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2110 водитель выехал на полосу встречного движения. Здесь он не рассчитал скорость и безопасное расстояние, из-за чего врезался в ехавший навстречу КамАЗ.

Результатом происшествия стало то, что 26-летний водитель «десятки» и его 27-летний пассажир погибли от полученных травм на месте ДТП.

Дорожные полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливается степень вины каждого из участников случившегося.