Семьи погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово получат по 1 млн рублей

«Наша задача — помочь, поддержать, чтобы люди чувствовали, что это наше общее горе, что мы вместе с ними», — заявил Тулеев, отметив, что помимо этого будут предметно рассмотрены меры поддержки, в которых нуждаются семьи, потерявшие родных.

Губернатор также подчеркнул, что пострадавшим, находящимся в больницах, оказывается вся необходимая врачебная помощь, медикаменты все есть в наличии. Размер помощи также будет определен адресно.

По данным Следственного комитета России (СКР), в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 53 человека. В настоящее время ведутся активные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, уже задержаны и допрашиваются 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.