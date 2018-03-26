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Семьи погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово получат по 1 млн рублей
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Семьи погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово получат по 1 млн рублей 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: Континент Сибирь Online
Семьи погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово получат по 1 млн руб. за каждого погибшего, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области со ссылкой на главу региона Амана Тулеева.
«Наша задача — помочь, поддержать, чтобы люди чувствовали, что это наше общее горе, что мы вместе с ними», — заявил Тулеев, отметив, что помимо этого будут предметно рассмотрены меры поддержки, в которых нуждаются семьи, потерявшие родных.
Губернатор также подчеркнул, что пострадавшим, находящимся в больницах, оказывается вся необходимая врачебная помощь, медикаменты все есть в наличии. Размер помощи также будет определен адресно.
По данным Следственного комитета России (СКР), в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 53 человека. В настоящее время ведутся активные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, уже задержаны и допрашиваются 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.
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