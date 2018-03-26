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В двух районах Адыгеи сняли режим ЧС, введенный из-за подъема воды в реках
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В двух районах Адыгеи сняли режим ЧС, введенный из-за подъема воды в реках 

ТАСС 1 час назад
МАЙКОП, 26 марта. /ТАСС/. Власти Гиагинского и Шовгеновского районов Адыгеи сняли введенный в понедельник утром в связи с резким повышением уровня воды в реках и угрозы паводка режим ЧС. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя комитета республики по ГО и ЧС Рашид Манапов.
"Режим ЧС в двух районах Адыгеи снят, власти перешли в режим повышенной готовности. Ситуация потихоньку стабилизируется, уровень воды в реках Фарс и Чехрак падает. Вода частично вышла из реки Фарс на пастбища, но социальные объекты не пострадали", — сказал он.
Замначальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по республике Виктор Резноокий сообщил журналистам о постепенной стабилизации паводковой обстановки в республике. По его словам, в Шовгеновском районе подтоплены семь огородов, в домовладения вода не зашла. Все берегоукрепительные сооружения муниципалитета выдерживают ее напор. Поскольку сейчас вода в реке Фарс не достигает критических отметок, МЧС и власти рассчитывают, что к ночи волна пройдет через район, не нанеся ущерба.
"В хуторе Свободный Труд энергетики в целях безопасности временно отключили подстанцию, без электричества оставались школа и детский сад. В ближайшее время подача электроэнергии будет возобновлена. В муниципалитетах продолжают работать оперативные группы МЧС, ведется постоянный мониторинг состояния рек", — добавил Резноокий.
Как прокомментировала ТАСС заместитель руководителя Гидрометцентра республики Виктория Гусева, подъем уровня воды в реке Фарс спровоцировали снеготаяние и обильные осадки, выпавшие 24 марта в горах и предгорье Адыгее. Через территорию республики ожидается прохождение очередного циклона, который вновь принесет дожди. Они будут идти все ближайшие дни с различной интенсивностью и с небольшими перерывами.
С 25 по 29 мая прошлого года в результате ливней в республике произошел резкий подъем уровня воды в реках Лаба, Чехрак, Фарс и Псенафа до опасных отметок. В 27 населенных пунктах Адыгеи были подтоплены более 780 жилых домов и 908 придомовых территорий. Природной стихией было повреждено четыре объекта жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и свыше 10 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.
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