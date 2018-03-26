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Власти Кузбасса выделят по 1 млн руб семье каждой жертвы пожара в кемеровском ТЦ — Тулеев
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Власти Кузбасса выделят по 1 млн руб семье каждой жертвы пожара в кемеровском ТЦ — Тулеев 

Авторадио 6 часов назад
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что власти Кузбасса выделят по 1 миллиону рублей семье каждой жертвы пожара в кемеровском ТЦ. По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице «Россия» в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).
Авторадио: последние новости
Власти Кузбасса выделят по 1 млн руб семье каждой жертвы пожара в кемеровском ТЦ - Тулеев В центре Кемерово горит торговый центр В ряде регионов пройдут проверки торговых центров после трагедии в Кемерове
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