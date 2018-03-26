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Власти Кузбасса выделят по 1 млн руб семье каждой жертвы пожара в кемеровском ТЦ - Тулеев

В центре Кемерово горит торговый центр

В ряде регионов пройдут проверки торговых центров после трагедии в Кемерове