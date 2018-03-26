Ещё
Более 13 кубов мусора собрали на участке реки Аварское Койсу в Дагестане
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Более 13 кубов мусора собрали на участке реки Аварское Койсу в Дагестане
РИА Новости
31 минуту назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
С участка водного объекта площадью 1,5 километра удалось вывезти 13 кубов мусора.
В акции приняло участие более 150 человек.
РИА Новости: последние новости
Самые крупные пожары в СССР/России
Руководство ТЦ в Кемерово, где погибли люди, жаловалось в МВД на подростков
Власти Алтайского края сообщили о сложной ситуации с паводками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди
275
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
316
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
181
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
94
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку
144
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары
Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары
Происшествия
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес
Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание
В мире
Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия
Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение