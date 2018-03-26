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Более 13 кубов мусора собрали на участке реки Аварское Койсу в Дагестане
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Более 13 кубов мусора собрали на участке реки Аварское Койсу в Дагестане 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
С участка водного объекта площадью 1,5 километра удалось вывезти 13 кубов мусора.
В акции приняло участие более 150 человек.
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