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В Кемерово после пожара в торговом центре заработала «горячая линия»
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В Кемерово после пожара в торговом центре заработала «горячая линия» 

РИА Новости 23 часа назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Открыта общественная «горячая линия» в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, сообщается на сайте областного МЧС РФ.
Ранее сообщалось о пожаре на площади 1,5 тысячи квадратных метров в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей. Возбуждено уголовное дело.
"В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыт телефон «горячей линии» 8— (38-42)-58-23-33 для уточнения информации и оказанию психологической помощи населению" — говорится в сообщении.
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