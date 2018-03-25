В Кемерово после пожара в торговом центре заработала «горячая линия» 

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Открыта общественная «горячая линия» в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, сообщается на сайте областного МЧС РФ.
Ранее сообщалось о пожаре на площади 1,5 тысячи квадратных метров в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей. Возбуждено уголовное дело.
"В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыт телефон «горячей линии» 8— (38-42)-58-23-33 для уточнения информации и оказанию психологической помощи населению" — говорится в сообщении.