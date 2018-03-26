Группу новосибирских спасателей для борьбы с паводком на Алтае увеличат до 250 человек

БАРНАУЛ , 26 марта. / ТАСС /. Общая группировка новосибирских спасателей для борьбы с подтоплениями в Алтайском крае будет увеличена до 250 человек — сейчас в регионе помогают бороться с пловодьем 100 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Группировка новосибирских спасателей в Алтайском крае будет увеличена до 250 человек. Для проведения аварийно— спасательных работ в регионе привлечены 100 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России ( Новосибирская область ). Сегодня в зону подтопления выдвинулись дополнительные силы — 150 человек, колонна из 21 единицы спецтехники", — сообщают в ведомстве.

Группировка оснащена лодками с моторами, плавательным транспортом на гусеничном ходу, который может перевозить технику, личный состав и эвакуировать вещи. К месту направлены аварийно-спасательные автомобили с мотопомпами, бензопилами и гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. В составе колонны экскаватор и самосвал, для возможного сооружения дамб. Предполагаемые районы работы — курорт Белокуриха, Солонешное и Шипуново.

Паводок в населенных пунктах

Как сообщалось ранее, первая группа из 100 новосибирских спасателей убыла в Алтайский край в субботу и сейчас работает в Краснощековском районе, где складывается самая острая паводковая ситуация. В общей сложности, по данным регионального главка МЧС , подтоплены более 1,3 тыс. участков, эвакуированы 825 человек в два пункта временного размещения в селе Краснощеково.

Сложная ситуация возникла в городе-курорте Белокуриха — талые воды пошли с гор, и в городе из-за огромного количества ручьев началось подтопление, ввели режим ЧС. Подтоплены 38 домов и более 50 участков. Однако, как рассказали ТАСС в администрации населенного пункта, речка Белокуриха, протекающая через город, поднялась, но не вышла из берегов, работа санаториев ведется в обычном режиме. В городе Бийске из-за резкого потепления и таяния снега в низинах образовались «озера»: как рассказали ТАСС в пресс— службе города, о режиме ЧС пока речи не идет, но на улицах работают 14 единиц техники, ведется откачка воды на сложных участках.

Как сообщалось ранее, паводок в Алтайском крае развивается по наихудшему сценарию — резкое повышение температур с большим количеством осадков, при том, что из— за сильных зимних морозов земля промерзла до двух метров и почва не может впитать воду. По данным ГУ МЧС региона, наиболее сложная обстановка в Краснощековском, Чарышском и Третьяковском районах. Зарегистрированы подтопления 664 приусадебных участков, 223 жилых домов с населением 838 человек, в целом под угрозой подтопления населенные пункты более 10 районов.

Для Алтайского края время половодья — одно из самых напряженных: в 2014 году здесь пережили сильное за последние 50 лет наводнение, тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек. Ущерб составил около 5 млрд рублей.