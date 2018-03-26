Вадим Новинский: Страшно, когда гибнут дети

Об этом он написал в понедельник на своей странице в Facebook.

«Мои искренние соболезнования семьям погибших во время пожара в Кемерово . Страшно, когда гибнут дети», — говорится в публикации Новинского.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Разборы завалов продолжаются до сих пор, на данный момент подтверждена гибель 53 человек. 16 человек числятся пропавшими без вести.