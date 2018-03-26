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Вадим Новинский: Страшно, когда гибнут дети
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Вадим Новинский: Страшно, когда гибнут дети 

Украина.ру 35 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал в понедельник на своей странице в Facebook.
«Мои искренние соболезнования семьям погибших во время пожара в Кемерово. Страшно, когда гибнут дети», — говорится в публикации Новинского.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
Разборы завалов продолжаются до сих пор, на данный момент подтверждена гибель 53 человек. 16 человек числятся пропавшими без вести.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет. Его сравнивают с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
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