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Один человек погиб в ДТП на Старорязанском шоссе в Подмосковье
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Один человек погиб в ДТП на Старорязанском шоссе в Подмосковье 

Москва24 37 минут назад
Фото: Москва24
Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло на 39-м километре Старорязанского шоссе в Подмосковье. Об аварии сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры региона.
"В 10:31 на 39 км Старорязанского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств", — сказано в тексте сообщения. По информации ведомства, в результате аварии погиб один человек.
В сообщении представители ведомства также призвали водителей тщательно соблюдать правила дорожного движения.
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