Один человек погиб в ДТП на Старорязанском шоссе в Подмосковье

Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло на 39-м километре Старорязанского шоссе в Подмосковье . Об аварии сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры региона. "В 10:31 на 39 км Старорязанского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств", — сказано в тексте сообщения. По информации ведомства, в результате аварии погиб один человек. В сообщении представители ведомства также призвали водителей тщательно соблюдать правила дорожного движения.