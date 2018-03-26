Один человек погиб в ДТП на Старорязанском шоссе в Подмосковье 

Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло на 39-м километре Старорязанского шоссе в Подмосковье. Об аварии сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры региона.
"В 10:31 на 39 км Старорязанского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств", — сказано в тексте сообщения. По информации ведомства, в результате аварии погиб один человек.
В сообщении представители ведомства также призвали водителей тщательно соблюдать правила дорожного движения.