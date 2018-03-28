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В зоне возможного подтопления в Башкирии находятся 80 тыс. человек
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В зоне возможного подтопления в Башкирии находятся 80 тыс. человек 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
УФА, 28 марта. /ТАСС/. Около 80 тыс. жителей Башкирии находятся в зоне возможного подтопления во время весеннего половодья, сообщил в среду журналистам глава регионального ГУ МЧС Марат Латыпов.
"Башкирская территориальная подсистема РСЧС при половодье традиционно готовится к самому большому паводку. Мы принимаем во внимание то, что 42 муниципальных образования могут попасть в зону подтопления, 257 населенных пунктов, свыше 20 тыс. жилых домов с населением 80 тыс. человек, также пять производственных предприятий", — сказал он.
При этом потенциально опасные объекты в зону подтопления не подпадают, уточнил Латыпов. Для эвакуации населения подготовили более 650 пунктов временного размещения.
Вскрытие рек в Башкирии ожидается на один-три дня позже средних многолетних значений — с 8 по 18 апреля.
По данным Латыпова, с 2008 по 2013 год паводки в регионе были маловодными, с 2014 года наблюдается тенденция к многоводности, которая обусловлена увеличением количества осадков. Наибольший паводок за пять лет произошел в 2016 году, когда в зоне подтопления находилось пять муниципальных районов, два городских округа с населением 1,3 тыс. человек, в том числе 235 детей.
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