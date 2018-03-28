В зоне возможного подтопления в Башкирии находятся 80 тыс. человек

"Башкирская территориальная подсистема РСЧС при половодье традиционно готовится к самому большому паводку. Мы принимаем во внимание то, что 42 муниципальных образования могут попасть в зону подтопления, 257 населенных пунктов, свыше 20 тыс. жилых домов с населением 80 тыс. человек, также пять производственных предприятий", — сказал он.

При этом потенциально опасные объекты в зону подтопления не подпадают, уточнил Латыпов. Для эвакуации населения подготовили более 650 пунктов временного размещения.

Вскрытие рек в Башкирии ожидается на один-три дня позже средних многолетних значений — с 8 по 18 апреля.

По данным Латыпова, с 2008 по 2013 год паводки в регионе были маловодными, с 2014 года наблюдается тенденция к многоводности, которая обусловлена увеличением количества осадков. Наибольший паводок за пять лет произошел в 2016 году, когда в зоне подтопления находилось пять муниципальных районов, два городских округа с населением 1,3 тыс. человек, в том числе 235 детей.