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На месте пожара в Кемерово начали разбор завалов
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На месте пожара в Кемерово начали разбор завалов 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ОТДЕЛЬНЫЕ ОЧАГИ ТЛЕНИЯ ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ ПОЖАРА В КЕМЕРОВО, НАЧАЛСЯ РАЗБОР ЗАВАЛОВ — ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Самые крупные пожары в СССР/России В Кемерово при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли четыре ребенка Росгвардия оценит действия охранников торгового центра в Кемерово
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