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Пожар в Кемерове стал одним из крупнейших пожаров столетия по числу жертв
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Пожар в Кемерове стал одним из крупнейших пожаров столетия по числу жертв 

Вести.Ru 26 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове вошел в семерку крупнейших пожаров столетия по числу жертв. В огне погибли 37 человек. Еще 64 числятся пропавшими без вести. Траур по погибшим будет объявлен в ближайшие дни, сообщил первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.
Чернов выразил надежду, что еще удастся кого-то спасти, передает РИА Новости. Поисково-спасательная операция продолжается. Ни в одном из доступных спасателям помещений людей не обнаружено.
В 1977 году в Москве при пожаре в гостинице «Россия» погибли 52 человека. В 1999 году жертвами возгорания в самарском УВД стали 57 человек. В 2003 году погибли 44 человека при пожаре в московском общежитии РУДН. В 2007 году пожар в доме престарелых в станице Камышевская (Краснодарский край) унес 63 жизни. Страшная трагедия в пермском клубе «Хромая лошадь» произошла в 2009 году, погибли 153 человека. В 2013 году при пожаре в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области погибли 37 человек.
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